361magazine.com - Masterchef, concorrenti a un passo dalla finale

Leggi su 361magazine.com

Manca l’ultimo capitoloAItalia la sfida entra nella sua fase decisiva: in gara restano solo cinque cuochi amatoriali – Anna, Franco, Jack, Mary e Simone – e il traguardoè ormai vicinissimo. Tuttavia, nulla è ancora deciso, e le prove messe a punto dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli nella puntata di giovedì 20 febbraio – in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand – si preannunciano tra le più difficili e decisive della stagione. Al termine della serata verranno decretati i finalisti di questa edizione.I CINQUE ASPIRANTI FINALISTIAnna, 32 anni, nata a Milano e residente a Venezia, ha un background multiculturale: i suoi genitori emigraronoCina per poter avere un altro figlio a causa della “legge del figlio unico”.