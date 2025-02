Anteprima24.it - Massimo Ranieri: annullate tutte le date di Febbraio al Teatro Diana

Tempo di lettura: < 1 minutoAVVISO IMPORTANTECausa protrarsi indisposizione dell’artistail calendario spettacoli subira? le seguenti modifiche:Venerdi? 21ore 21:00 ANNULLATO Sabato 22ore 21:00 ANNULLATODomenica 23ore 18:00 ANNULLATO Lunedi? 24ore 17:30 ANNULLATOI biglietti potranno essere recuperati tramite spostamento nelledal 2 al 7 aprile o rimborso dal punto vendita presso cui sono stati acquistati i biglietti.Gli abbonati del TURNO C1 di lunedi? 24ore 17:30 sono spostati a giovedi? 3 aprile ore 17:30.CALENDARIO DAL 2 AL 7 APRILEMercoledi? 2 aprile ore 21:00 IN VENDITAGiovedi? 3 aprile ore 17:30 RECUPERO del lunedi? 24ore 17:30 (TURNO C1 E BIGLIETTI)Giovedi? 3 aprile ore 21:00 ANNULLATOVenerdi? 4 aprile ore 21:00 IN VENDITASabato 5 aprile ore 21:00 IN VENDITADomenica 6 aprile ore 18:00 IN VENDITALunedi? 7 aprile ore 21:00 IN VENDITA recupero di giovedi? 20ore 21:00I possessori dei biglietti nellepossono chiedere o il rimborso o lo spostamento nelledi aprile L'articololedialproviene da Anteprima24.