Massimo Carminati torna in carcere

16.27, una delle figure di spicco dell'organizzazione a delinquere sgominata in seguito all'inchiesta romana denominata "Mondo di mezzo" , si è costituito stamane aldi Rebibbia per scontare i tre anni e quattro mesi di pena residua, dopo la revoca dell'affidamento in prova. A, che sconta una condanna a 10 anni, era stato concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali, ma era stato sospeso in seguito al ricorso della Procura generale presso la Corte d'Appello di Roma.