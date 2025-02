Thesocialpost.it - “Massacrato così”. Roberto trovato morto in auto: la terribile scoperta

Dopo l’psia svolta oggi, giovedì 20 febbraio, sul corpo diBolzoni, il 61ennesenza vita nella suaa Lodi lo scorso martedì, la Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta per omicidio. L’uomo è stato ucciso con 35 coltellate, inflitte tra domenica e lunedì. La salma non è stata ancora restituita alla famiglia, poiché, come dichiarato dal procuratore Laura Pedio, si ritiene necessario raccogliere ulteriori tracce evidenti sul corpo.Inizialmente, quando è stato rinvenuto il cadavere, si pensava che Bolzoni fosse stato ucciso con colpi di pistola, ma l’psia ha rivelato che la causa della morte è stata una serie di coltellate, inflitte con un coltello di piccole dimensioni.La famiglia di“Rambo” Bolzoni ha lanciato un appello: «Se qualcuno sa qualcosa, anche il minimo dettaglio, o ha assistito a qualcosa, si faccia avanti.