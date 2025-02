Movieplayer.it - Marvel sta pensando di riportare indietro anche Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist?

Con il ritorno di Daredevil, gli studios starebbero seriamentedi reintrodurrei restanti Defenders nel MCU Con il ritorno del Matt Murdock di Charlie Cox in Daredevil: Rinascita, Brad Winderbaum, responsabile della sezione Streaming, Televisione e Animazione deiStudios, ha condiviso un aggiornamento sul resto dei personaggi che un tempo formavano i Defenders. In una nuova intervista, Winderbaum ha dichiarato che lasta "esplorando" ogni possibilità percorribile per l'eventuale ritorno delladi Krysten Ritter, deldi Mike Colter e dell'di Finn. "Non posso dire molto, ma vi dirò che è davvero emozionante poter giocare con questa idea", ha detto Winderbaum a Entertainment Weekly. "Ovviamente non abbiamo le .