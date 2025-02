Dayitalianews.com - Marsala, donna morta in ospedale per emorragia dopo lite con il figlio

Ladeceduta in via Guglielmo Oberdan, alla periferia di, non èin seguito a una caduta dal balcone, come inizialmente ipotizzato, ma è deceduta in.Secondo quanto si apprende, era stata ricoverata in seguito all’assunzione di alcuni farmaci: pare che avesse tentato di togliersi la vita.Gli accertamenti medici hanno rilevato un’interna causata da lesioni alla milza. Le indagini hanno portato alla luce che il, al termine di una, probabilmente scaturita da motivi economici, avrebbe aggredito la madre, provocandole ferite risultate poi fatali. L’uomo, 51 anni, è attualmente in stato di fermo, ma non avrebbe ancora confessato. I pm di, sotto la direzione del procuratore Fernando Asaro, lo accusano di omicidio preterintenzionale.