Mario Giordano più duro di Trump | Perché Zelensky non è un eroe della democrazia | Video

Se Donaldha definito Volodymyr"un dittatore, e un comico mediocre" scatenando l'inferno diplomatico tra Stati Uniti e Ucraina,non si contiene e va oltre, trascinando nel baratro sia il presidente ucraino sia l'Unione europea. "Forse bisogna lavorare per la pace, vero caro? E non lavorare per continuare la guerra che ha distrutto il tuo Paese. Per fare la pace bisogna trattare con il nemico, bisogna concedere qualcosa", spiega nella sua copertina il giornalista a Fuori dal coro, su Rete 4. "Adesso c'è questa lite con, si insultano. Ma insomma, noi abbiamo fatto diun. Manon è! Non è! Bisogna trattare con il nemico, e questo lo deve capire anche l'Europa". E qui si apre un altro, doloroso capitolo: "Ah l'Europa adesso è offesa, dice 'io non partecipo alle trattative'.