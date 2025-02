Maria devo uscire sto male Caos a Uomini e Donne la dama lascia lo studio improvvisamente

Leggi su Caffeinamagazine.it

Momento teso anella puntata del 20 febbraio. Una protagonista del programma ha abbandonato lo, comunicando aDe Filippi di non stare affatto bene. Aveva infatti appena ricevuto una pessima notizia e non ce l’ha fatta a reggere il colpo. Si è alzata e ha quindito il parterre tra tutto lo stupore generale.Un cavaliere dile ha infatti dato una comunicazione tutt’altro che buona per la protagonista, che si è sentitae hato quindi lodel dating show di Canale 5. Andiamo a vedere insieme cosa è successo e perché ha reagito in maniera così triste.Leggi anche: “Te ne devi andare”. Cacciato da, la decisione della produzione sul cavaliere, protagonista hato lo: “Sto”Il cavaliere Giuseppe ha detto a: “Ho iniziato a pensarti costantemente Agnese, quegli occhi.