Marchisio non ci sta | Mi sta bene riconoscere questo ma quando ci si accorge di una cosa bisogna capire che…

Claudio Marchisio ha commentato l'eliminazione della Juve per mano del PSV: le sue parole non ammettono giustificazioni. Claudio Marchisio ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video dopo PSV-Juve. Ecco cos'ha detto l'ex centrocampista della Vecchia Signora dopo il 3-1 fatale, costato l'eliminazione dalla Champions League.

PAROLE – «Mi sta bene riconoscere che l'avversario abbia dato di più, ma quando parlo di crescita mi riferisco a questo: nel secondo tempo, ti accorgi che non hai più la gamba per andare a fare male, la crescita è anche capire che partita devo giocare. Gioco una partita diversa. So che non posso fare male e quindi raggiungo il pareggio e poi devo fare attenzione a ogni minimo particolare. Se Di Gregorio è stato il migliore in campo, c'è il merito del PSV, ma c'è anche il demerito della Juve»