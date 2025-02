Ilrestodelcarlino.it - Marchisio: "Manca davvero poco all’obiettivo"

Si avvicina la sfida con Piacenza in programma domenica alle 19,30 al PalaSavelli per la Yuasa Battery Grottazzolina, in diretta anche su Raisport. Attesa grande perché sarà una domenica intensa nella quale, si spera, poter magari festeggiare davanti al pubblico di casa la salvezza in Superlega. Di contro ci sarà Piacenza che ha appena sollevato dall’incarico coach Anastasi, affidandosi per questa parte finale di stagione (playoff inclusi) una vecchia volpe come Ljubomir Travica, ufficializzato proprio nella giornata di ieri. Tornando in casa Yuasa è anche tempo di dare una chiave di lettura generale alla stagione, cosa che ha fatto un riferimento del gruppo come Andrea. "E’ stato un campionato dai due volti. All’andata abbiamo dovuto oliare bene gli ingranaggi, raccogliendo