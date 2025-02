Juventusnews24.com - Marchetti “bacchetta” la Juve: «Sembrava aver ripreso morale, se non è passata è per questi due motivi qui»

di RedazionentusNews24” la: l’analisi del giornalista sull’ultima eliminazione della squadra di Thiago Motta ai playoff di Champions LeagueNel corso del suo editoriale su Tuttomercatoweb Lucaha commentato così l’eliminazione dellantus ai playoff di Champions League per mano del Psv.– «Lantusrinfrancata dalle ultime prestazioni, anzi, dalle ultime vittorie. 4 consecutive, fra campionato e coppa, non era mai successo. La vittoria con l’Inter che fa sempree dà sempre lustro. Certo bisognava essere accorti in difesa visto che nelle ultime sei gare soltanto con l’Inter lantus non aveva subito gol. Ma comunque aveva segnato: soprattutto grazie a Kolo Mouani. Stavolta non è bastato. Lantus è sembrata troppo leggera e troppo passiva per poter sperare nel passaggio del turno»Leggi suntusnews24.