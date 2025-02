Gamberorosso.it - Marchesi Antinori continua a fare shopping in Napa Valley: acquisito anche l'iconico Arcadia Vineyard

Nuova importante acquisizione da parte diin. Il brand toscano chiude il cerchio con Stag's Leap, prestigiosa cantina acquisita totalmente nel 2023, e riesce a inglobare l', fondato da Warren Winiarski, ex proprietario di Stag's Leap e recentemente scomparso all'età di 95 anni.è una proprietà di 54,6 ettari complessivi, di cui 34 ettari vitati composti da Cabernet Sauvignon (23,9 ettari), Chardonnay (8,9) e Merlot (1,2). La proprietà si trova ai piedi del Monte George, sul versante orientale della, nella Coombsville Ava.Obiettivo 100% uve di proprietà«L'acquisizione - ha dichiarato Renzo Cotarella, amministratore delegato di- riporta il vigneto nella sua casa originale, permettendo di avvicinarci al nostro obiettivo di produrre i vini di Stag’s Leap Wine Cellars con 100% di uve di nostra proprietà, come facciamo per tutti i vini».