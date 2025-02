Lapresse.it - Marche, in arrivo il bando per i giovani agricoltori

Leggi su Lapresse.it

Offrire opportunità e strumenti per attrarre inel settore agricolo marchigiano. È questo uno degli obiettivi della Regione che è inserito all’interno del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 del Piano Strategico nazionale (PSP) della PAC. Per raggiungerlo, la Giunta ha definito le risorse da destinare e i criteri che poi convergeranno in unper l’annualità 2025 di imminente uscita.Una sezione dedicata ai“Prestiamo molta attenzione – dichiara l’assessore regionale all’agricoltura, Andrea Maria Antonini – aimarchigiani che intendono dedicarsi ed investire le loro energie in questo settore su cui la Regione sta puntando molto, per consentire di attuare idee imprenditoriali innovative, anche mediante approcci produttivi maggiormente sostenibili sia in termini di ambiente, sia in termini di economici e sociali”.