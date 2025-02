Vanityfair.it - Mara Sangiorgio: «Hamilton, la Ferrari e tutti gli altri: ecco perché la Formula Uno 2025 è da non perdere»

Leggi su Vanityfair.it

Sky presenta il palinsesto dedicato ai motori: dal primo marzo con il primo Gran Premio di MotoGP in Thailandia e dal 16 con la partenza della1 in Australia. 42 emozionanti weekend di gara con PBagnaia alla ricerca del terzo titolo su due ruote e lain pista per il miglior risultato degli ultimi anni