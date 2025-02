Isaechia.it - Manuela Carriero rivela la cosa che fa tutte le sere Francesco Chiofalo per lei e che l’ha fatta innamorare. E sulle frecciatine di Drusilla Gucci…

Hanno ufficializzato la loro relazione a inizio febbraio, dopo diverse settimane di rumor.La coppia, che stava già insieme da diverso tempo, ha preferito aspettare prima di diffondere la notizia per evitare commenti e giudizi negativi.Un amore inaspettato arrivato dopo la rottura dell’ex protagonista di Temptation Island conGucci. Lainvece era reduce dal trono – poco fortunato – a Uomini e Donne.Nelle scorse ore,ha risposto alle domande dei suoi follower, curiosi di sapere come è nata la sua storia con Lenticchio.Attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, l’ex tronista ha svelato quando è iniziata la loro storia:In realtà non abbiamo una data precisa. Io ero molto restia a questa frequentazione per vari motivi.