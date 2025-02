Dayitalianews.com - Mantova, teneva la moglie legata al polso in casa davanti ai figli piccoli: arrestato 38enne

La, come se fosse un cane, con unlegato,ai. Un uomo di origine indiana, 38 anni, è statodai carabinieri di Gazoldo degli Ippoliti con l’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati.Il 18 febbraio i militari sono intervenuti in un’abitazione di Gazoldo degli Ippoliti dopo aver ricevuto una segnalazione di una terza persona su presunti maltrattamenti di un marito contro la.I carabinieri sono intervenuti nell’abitazione per verificare la situazione e hanno trovato una coppia di origine indiana. La donna, di 37 anni, era trattenuta dal marito con unlegato a una corda, mentre ierano presenti. La donna di 37 anni, soccorsa dal 118, è stata trasportata all’ospedale di, dove i medici le hanno attribuito una prognosi di cinque giorni.