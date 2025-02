Ilrestodelcarlino.it - ‘Manimal’ si è già preso l’Unahotels: "Voglio vincere, a Reggio sto da Dio"

Faried, sono passati oltre due mesi dal suo arrivo in Serie A: come si trova in questa lega e soprattutto con la canotta di? "Sicuramente ho dovuto imparare di più sulle regole europee, come ad esempio evitare di prendere tecnico perché ho applaudito (sorride e il riferimento è alla sfida con Trento, ndr) ma da quando sono qui ho cercato di adattarmi di essere il miglior giocatore e la miglior persona possibile. Fuori dal campo sono semplicemente un padre di famiglia: finché i miei figli sono qui, mi tengono occupato e felice". Recentemente è stato ‘microfonato’ durante una partita ed è parso ancor più chiaro il suo ruolo dal leader, condiviso con Smith e Vitali, all’interno del gruppo: quali consigli sta dando a un talento giovane come Faye? "Cerco semplicemente di dire ai ragazzi quello in cui credo.