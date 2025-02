Manchester City la stampa britannica attacca | Ciclo Guardiola finito contro Real Madrid in campo degli zombie

Leggi su Sportface.it

Risveglio davvero brusco per il, che deve metabolizzare quanto successo ieri sera, quando è arrivato l’ennesimo risultato negativo in una stagione totalmente da dimenticare. Fuori dalla lotta per il titolo in Premier League e già eliminato dalla Coppa di Lega, ieri i Citizens sono usciti anche dalla Champions League. Merito di unspietato, che non ha lasciato salla squadra di Pepal Santiago Bernabeu. Dopo il 2-3 dell’andata all’Etihad, infatti, i Blancos hanno dato una lezione di calcio agli inglesi, con un 3-1 che non lascia spazio a recriminazioni. E questa mattina lasi è scatenata. “Una cosa è ormai certa, il più grandedi”, ha scritto il Guardian, che ci è andato ancora più pesante commentando la prestazione dei giocatori, definiti “figure simili a”.