Ilrestodelcarlino.it - Maltrattamenti all’asilo. L’insegnante in manette dopo settimane di soprusi

Il territorio della Valle del Rubicone è rimasto fortemente colpito dalla notizia dell’arresto di una maestra di una scuola materna, ammanettata dai carabinieri con la pesante accusa di aver maltrattato dei bambini. Ai domiciliari da alcuni giorni è finita una educatrice di mezza età residente in zona. Per la precisione l’arresto è stato materialmente eseguito dai carabinieri una settimana fa, su una misura adottata direttamente dal Giudice per le indagini preliminari (Gip), Ilaria Rosati, la quale ha accolto i risultati delle indagini trasmessi dal Pm che aveva chiesto un provvedimento restrittivo. Questo significa che le immagini delle telecamere nascoste e le registrazioni ambientali dei microfoni installati dagli stessi carabinieri, rendevano il quadro piuttosto eloquente. La donna accusata diavrebbe più volte strattonato e percosso dei piccoli, con aggressioni anche verbali e ad alta voce.