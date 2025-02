Imolaoggi.it - Malore improvviso, 46enne trovata morta dal padre

Troppo giovane per andarsene prematuramente e all’. La comunità perde una persona speciale, anche per la sua attività e per il suo impegno sociale. Le comunità di Bastiglia e Bomporto scosse in questi giorni dalla scomparsa di Francesca Martinelli, 46 anni, che ilEnrico ha ritrovato l’altra mattina a terra nel suo appartamento. Francesca.