Malasanità gli diagnosticano un cancro ma non è vero | ecco cosa gli tolgono Una storia assurda

Altro sconvolgente episodio diin Italia, nello specifico a Roma, al Policlinico Umberto I. A causa dello scambio di vetrini delle biopsie di due persone (sembra incredibile, ma è accaduto dav), a una persona sana è stata rimossa la mandibola. In virtù dell’esame, che però apparteneva a un altro paziente, i medici erano convinti che la persona che avevano sotto ai ferri fosse affetto da un tumore maligno. Leggi anche: ITALIA – Livio cade in giardino, lo trovano in uno stato terribileLa persona operata per errore ha 35 anni, e dopo l’intervento ha subito un grave danno, dovendo ricorrere a una paresi facciale. Come scrive il Corriere, “lui, comunque, è vivo”, mistero, invece, “sulla sorte della persona cui appartiene il materiale biologico esaminato. Si ignora se le sia stato comunicato l’esito della biopsia in tempo”.