Make up in scadenza | come capire quando buttare i trucchi?

I prodotti di bellezza hanno un tempo limitato entro il quale sono garantite efficacia e sicurezza. La durata di conservazione varia da prodotto a prodotto: ad esempio i rossetti o le polveri resistono più a lungo di quelli che contengono liquidisieri o creme.Nella maggior parte dei cosmetici, generalmente, è indicato il PAO (Period After Opening) ovvero il simbolo col barattolino che indica per quanto tempo si può usare quel prodotto una volta aperta la confezione. Per legge, il PAO viene indicato sui prodotti che hanno una durata superiore ai 30 mesi dal momento della fabbricazione.Per assicurare una lunga durata a un prodotto diup è bene, però, seguire dei comportamenti appropriati.chiudere sempre la sua confezione e prelevarlo con pennelli puliti. Nel video di Amica.