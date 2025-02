Dday.it - Majorana 1 è il chip quantistico di Microsoft che farà la storia: usa i qubit topologici e sta in un palmo

Leggi su Dday.it

Nessuno è come ildi. Non usa gli elettroni per far funzionare ima le quasi-particelle di, che permettono al sistema una stabilità intrinseca e dimensioni contenute (almeno per ilin quanto tale).