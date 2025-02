Formiche.net - Majorana 1, così Microsoft si avvicina al computer quantistico

Il suo nome è1, è più piccolo di un palmo di una mano ma al suo interno ci sono milioni di qubit. L’ultimo chip di, dedicato al fisico italiano, può diventare una rivoluzione. L’azienda è sicura che grazie a questo microprocessore sta per compiere un salto in avanti notevole nel mondo del quantum computing. L’obiettivo è sempre lo stesso: provare a realizzare il più potentemai creato, basato sulla meccanica quantisticache possa aiutare l’uomo a risolvere problemi estremamente complessi e di qualsiasi natura. Riducendo di gran lunga tempi e costi. E ci potrebbe riuscire nel giro di anni, quando invece si ragionava in decenni.L’ottimismo è dato dal fatto che il1 utilizza un nuovo stato della materia. Non solido, non gassoso e nemmeno liquido, bensì topologico e dunque un grado di lasciare invariate le qualità del processore anche di fronte a deformazioni e alterazioni.