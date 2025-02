Terzotemponapoli.com - Magoni: “Il Napoli incontrerà un Como in grande spolvero dal punto di vista fisico e tattico”

A “1 Football Club” su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar, direttore sportivo del Renate ed ex calciatore, tra le tante, di, Bologna e Atalanta. Queste le sue parole:Cosa sta succedendo al calcio italiano? L’anno scorso tante italiane sono andate avanti nelle competizioni europee, alda guadagnarsi un posto in più, il quinto posto in classifica di Serie A, per accedere alla Champions League. Quest’anno, praticamente, le più accreditate sono già fuori da tutto. “Semplicemente, quando si arriva in una condizione non ottimale a certi livelli, a certe partite da dentro o fuori, si rischia di fare bruttissime figure, di trovare avversari più organizzati e pronti, e questo è successo sia al Milan, che ha cambiato molto durante la campagna acquisti invernale, che all’Atalanta.