Lettera43.it - Mafia Capitale, dopo l’affidamento in prova Carminati torna in carcere

Massimoè rientrato inper scontare la parte residua della pena che gli è stata inflitta. L’ex esponente dei Nar, condannato in via definitiva a dieci anni nell’ambito dell’inchiesta Mondo di mezzo, si è presentato durante la mattinata del 20 febbraio aldi Rebibbia, dove sconterà tre anni e quattro mesila revoca delinai servizi sociali.L’avvocato di: «Il tribunale ha riscontrato l’assenza di un percorso risocializzante»L’avvocato Veronica Paturzo ha chiarito le circostanze del provvedimento ai microfoni dell’Adnkronos: «Aera stato concessoinai servizi sociali che aveva iniziato. Affidamento che gli è stato poi sospeso, senza nessuna violazione commessa, a seguito del ricorso presentato in Cassazione dalla procura generale presso la Corte d’Appello di Roma.