Lapresse.it - Mafia Capitale, Carminati torna in carcere per la pena definitiva

L’ex Nar Massimoinper scontare i tre anni e quattro mesi per il reato di corruzione, per il quale era stato condannato alladi 10 anni nell’ambito del processo Mondo di Mezzo., secondo quanto apprende LaPresse, si è subito presentato neldi Rebibbia, dopo che la Cassazione ha giudicato inammissibile la richiesta avanzata dalla difesa diper scontare il residuo dicon una misura alternativa al.Dopo 5 anni e 7 mesi di detenzione,erato in libertà nel giugno 2020 dopo che la Cassazione aveva escluso il reato di associazione mafiosa, facendo decadere i termini di custodia cautelare.