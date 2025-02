Periodicodaily.com - Macron e Starmer attesi a Washington la prossima settimana

Leggi su Periodicodaily.com

Il presidente francese Emmanuele il primo ministro britannico Keirla. I due leader incontreranno il presidente americano Donald Trump per discutere della guerra in Ucraina.Il presidente francese Emmanuele il primo ministro britannico Keirsaranno in visita a .