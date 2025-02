Donnapop.it - Ma L’Isola dei Famosi si fa oppure no? Arriva una notizia del tutto inaspettata sul reality di Canale 5

Dalla fine dell’ultima edizione dedei, in tanti si interrogano sulla prossima stagione del: si faràno?unache spiazza tutti.L’ultima edizione è stata condotta da Vladimir Luxuria, che aveva preso il posto dell’amata Ilary Blasi. Nonostante le altissime aspettative, ilnon ha convinto nessuno: né il grande pubblico, né gli investitori e – a quanto pare – nemmeno Pier Silvio Berlusconi. Si è parlato molto del ritorno dedei, paventando che la possibilità di una nuova conduttrice.Eppure pare proprio che la trasmissione non vedrà la luce quest’anno: dopo la fine del Grande Fratello, come sappiamo, Ilary Blasi tornerà sul piccolo schermo con un nuovodal titolo The Couple, anche questo di importazione spagnola. Il programma comincerà il 7 aprile, poco dopo la fine di quello condotto da Signorini.