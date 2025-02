Liberoquotidiano.it - "Ma è una parolaccia!", Caterina Balivo scatta: ecco chi sbrocca in studio

«La settimana di Kekko è stata dura, durissima. Ho cercato in tutti i modi di convincerlo a mollare, ma lui non ne voleva sapere. Abbiamo anche discusso per questo ma alla fine ho capito che aveva ragione lui. Un professionista serio e riconoscente non può tornare a casa, non può tirarsi indietro». Parte con queste parole lo sfogo di Francesco Facchinetti, manager del cantante dei Modà. Sanremo è Sanremo e se ne parla anche a Festival finito. Il post però prende improvvisamente una piega molto più velenosa: «La cosa che invece non riesco a capire e non me ne capacito sono le telefonate che ho ricevuto dalla stampa e dalle radio lamentandosi che Kekko non era disponibile e non si presentava alle interviste. Ho avuto anche chi mi ha detto: “Vedrai la pagherà nei voti”», rivela Facchinetti. «A me sembrava tutta una follia, una persona sta male tanto da rischiare lo svenimento ogni fine esibizione e la cosa che importa di più è fare le interviste per avere un voto alto dalle radio e dalla stampa? Metaverso.