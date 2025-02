Liberoquotidiano.it - "Ma dove vuoi andare?", "C'è un problema...": Affari Tuoi, impensabile botta e risposta tra De Martino e Angelo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Come ogni sera, il sipario si alza su, il popolare game show di Rai 1 che tiene incollati milioni di italiani davanti allo schermo. Al timone, Stefano Deguida i concorrenti in una sfida all'ultimo pacco contro il temibile Dottore, tra emozioni, colpi di scena e un pizzico di scaramanzia. Protagonista della puntata di giovedì 20 febbraio è, rappresentante della Basilicata, originario di Avigliano, in provincia di Potenza. Nella vita si dedica con passione alla gestione di una casa di riposo insieme al fratello e ha un grande progetto: ampliare la struttura fino a 24 posti. Con determinazione e un pizzico di speranza,sceglie il pacco numero 11 e dà il via alla sua partita. E sin dal principio, sui social e su X in particolare, è commentatissimo l'improbabile look del (simpatico) concorrente: coppolona lucida nera, gilet altrettanto lucido e nero, camicia bianca.