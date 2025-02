Lupo declassato a «specie protetta», partono i ricorsi contro la decisione della Commissione Ue

Leggi su Open.online

Cinque associazioni ambientaliste, scrive Politico, hanno presentato un’azione legale alla Corte di giustizia dell’Unione europealadi Bruxelles di ridurre lo status di protezione del. Le ong in questione – Green Impact, Earth, Nagy Tavak, Lndc Animal Protection e One Voice – accusano laeuropea e i Paesi membri di aver «ignorato o sottovalutato una serie di relazioni scientifiche di rilevanza internazionale» quando hanno chiesto di rendere più facile per gli agricoltori sparare ai lupi in caso di attacchi. Oltre a ciò, le associazioni ambientaliste sostengono che la posizione di Bruxelles sia in aperta contraddizione con le leggi ambientali vigenti nell’Ue e, per questo, costituirebbe una violazione dei trattati dell’Unione europea.La battaglia politicaUeLo scorso anno, laUe di Ursula von der Leyen ha proposto di declassare lo status di protezione delda «strettamente» a «».