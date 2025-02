Lanazione.it - “Lupi” in consiglio comunale, “E’ emergenza?”

Arezzo, 20 febbraio 2025 –lupo posta all’attenzione dell’aula da Vittorio Giorgetti: “è sorta un’associazione che pare faccia riferimento a brumose suggestioni in grado di trasformare, ancora oggi, il lupo in un essere demoniaco. Nella foga di rievocare certi scenari, alcuni propongono seriamente di uccidere istessi. Tale realtà è molto attiva, al fine di perseguire la sua opera di convincimento evita il contraddittorio e alle sue iniziative si distingue la presenza del vicepresidente delRegionale Marco Casucci. Chiedo alla giunta se è a conoscenza di una presunta ‘’ lupo, parola che trovo peraltro fuori luogo, sulla base dei dati, delle predazioni, delle carcasse rinvenute e quali misure intende adottare per prevenire problemi dovuti alla concomitante presenza di questi animali ed essere umani”.