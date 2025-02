Quotidiano.net - Lupi e il centrodestra: "Marina Berlusconi?. Parla da imprenditrice. Cogliamo i suoi spunti"

Per la maggioranza di centrosinistra in Comune a Firenze è un colpo gobbo: Luca Santarelli, eletto con Sara Funaro, passa alla minoranza, tra le file di Noi Moderati. Per Maurizio, che è andato nella città del Giglio ad annunciarlo in conferenza stampa, è "l’ennesima testimonianza della forza del nostro progetto politico e del bisogno che avevano i moderati di trovare una nuova casa"., ma quanti sono questi moderati? Anche la sinistra ci ha messo su gli occhi. "Uno studio da noi commissionato ci dice che su 18 milioni di elettori astenuti in italia, 9 milioni si dichiarano moderati disaffezionati alla politica. È la nostra sfida". E come sta andando? "Bene: continuiamo ad accogliere in tutta Italia amministratori locali desiderosi di tornare a contare al centro, pur riconoscendosi nei valori del".