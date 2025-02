Gqitalia.it - L'unica colpa di A$AP Rocky è quella di aver sfoggiato un Patek Philippe in tribunale

è apparso ultimamente su Instagram in abiti eleganti e non si tratta solo di un caso o di un semplice vezzo estetico del rapper, il cui vero nome è Rakim Mayers. Il motivo è dettato dalle circostanze ed è molto più prosaico: è stato infatti processato per un alterco avvenuto nel 2021. Nel giorno in cui è stato annunciato inil verdetto di non colpevolezza,ha pensato bene che in una simile circostanza il modo migliore per festeggiare sarebbe stato quello di indossare un leggendario orologio sportivo di lusso.Se sei un fan sfegatato della moda come, con la possibilità di trovarti sulla passerella di Bottega Veneta e di indossare gli impeccabili abiti di Anthony Vaccarello per Saint Laurent, hai bisogno di un orologio altrettanto stellare da abbinare al tuo look.