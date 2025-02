Lettera43.it - «Lunga vita al re»: dopo Napoleone Trump si paragona a un monarca

Pochi giorniaver citato, Donaldsi èto nuovamente a un despota.aver sospeso il congestion pricing a New York, un’imposta che mira a ridurre il traffico, il presidente americano ha annunciato la decisione sui social autocelebrandosi come un re. «IL CONGESTION È MORTO. Manhattan, e tutta New York, è SALVA.AL RE!», ha scritto su X. L’espressione ha fatto particolare scalpore perché è stata ripresa anche dal profilo ufficiale della Casa Bianca, che ha pubblicato una finta copertina del Time fatta con l’intelligenza artificiale, con una foto del presidente e la scritta «al re». L’auto-rappresentazione monarchica diha immediatamente sollevato critiche sui social e tra le istituzioni. La governatrice di New York, Kathy Hochul, ha ricordato: «Siamo uno stato di diritto, non governato da un re».