Ilgiorno.it - L’ultimo regalo di Silvio Berlusconi: il restauro di Villa Sottocasa a Vimercate. “Ci ha ridato il nostro gioiello”

– “Un abito che la dimora sfoggia da settimane”. Il sindaco diFrancesco Cereda ha consegnato ufficialmente alla città il restyling delle facciate di. Una cerimonia conclusa con la posa di una targa per ricordare l’impegno dinel rilancio. L’ex premier, infatti, ha pagato l’intero conto: più di 1 milione in due tranche, la prima, quando era ancora vivo (per quasi 700 mila euro), il resto per decisione degli eredi che hanno rispettato la sua volontà di portare a termine quanto cominciato. Il presidente era proprietario della parte privata del complesso di via Vittorio Emanuele che ospita il Must, il Museo del territorio. L’amministrazione ha voluto ringraziarlo “dei soldi che ha investito, davvero tanti, ma soprattutto per la disponibilità.