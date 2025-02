Ilrestodelcarlino.it - L’ultimo capolavoro di Lancieri: "Hai seminato bene ovunque, non sarai mai dimenticato"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Caro Sergio, hai saputo seminare del, unche è fiorito nella vita di tutti coloro che ti sono intorno. Proprio per questo nonmai". Sono state queste le parole di don Pierpaolo Pasini, amico di Sergio, scomparso sabato all’età di 77 anni. Parole cariche di significato, pronunciate durante le esequie nella parrocchia di San Giacomo Maggiore del Carmine, che hanno saputo esprimere a pieno l’affetto e l’amore cheha lasciato a chiunque gli stesse accanto. Sono state diverse centinaia le persone, tra amici, parenti e conoscenti, che ieri hanno voluto rendergli omaggio per l’ultima volta, riunendosi in un commosso abbraccio collettivo per salutare l’artista e l’uomo che ha saputo lasciare un segno indelebile nella città di Imola., chiamato affettuosamente "Lancio" da chi lo conosceva, era infatti noto per la sua creatività e per le sue numerose passioni variegate, tanti lo definivano un ’Vulcano di energia’.