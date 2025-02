Iodonna.it - L'ultima trovata di TikTok per facilitare il sonno in volo potrebbe impedire la circolazione sanguigna ed essere pericoloso.

Leggi su Iodonna.it

Goccine rilassanti, cuscini ergonomici, esercizi di respirazione, o musica rilassante. Viaggiare in aereo, soprattutto su voli a lungo raggio, puòuna vera sfida quando si tratta di dormire. Non tutti sono in grado di prenderefacilmente, anzi. Spesso le posizioni scomode possono lasciare i passeggeri più stanchi di prima. Su, tuttavia, ha guadagnato popolarità un trucco che promette di migliorare il comfort durante ilin, ma gli esperti avvertono che questopiùche utile. 5 look per viaggiare PE23 guarda le foto Come prenderein aereo secondoIl trucco che ha fatto il giro diconsiste nell’alzare le ginocchia verso il petto e poggiare i piedi sul bordo del sedile.