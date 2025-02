Screenworld.it - L’ultima sfida: Gilles Rocca è il calciatore Massimo De Core nel film in uscita il 3 aprile

Per tutti i fan del calcio, e non solo, sono stati mostrati il poster e la data didel nuovissimodi Antonio Silvestre con protagonista. Il lungometraggio è una produzione MACed è distribuito da Amaranta Frame e Pfas, inin tutte le sale cinematografiche italiane il 32025.Al centro della vicendaDe(interpretato da),a fine carriera e incrollabile bandiera della sua squadra, che per anni ha sfiorato la possibilità di vincere un importante trofeo senza mai riuscirci. Quando finalmente raggiunge l’insperata finale della Coppa di Lega, la città esplode di entusiasmo. Ma anche nelpartita della sua vita, il Capitano rischia di veder sfumare il suo sogno: un’organizzazione criminale vuole manipolare il risultato della partita e far perdere la sua squadra.