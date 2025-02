Quotidiano.net - Luis Rubiales condannato a multa per aggressione sessuale a Jenni Hermoso

L'ex presidente della Federcalcio spagnola (Rfef),, è statodal tribunale dell'Audiencia Nacional al pagamento di unadi 10.800 euro (equivalenti a 20 euro al giorno per 18 mesi) per il reato diper il bacio forzato alla calciatricedurante la premiazione dei Mondiali di Calcio di Sidney nell'agosto 2023. L'ex dirigente federativo è stato, invece, assolto, assieme agli altri tre ex dirigenti della Rfef imputati dal reato di coercizione per le presunte intimidazioni nei confronti dell'attaccante della nazionale spagnola.