Luis Rubiales condannato a 10.800 euro di multa per il bacio forzato a Jenni Hermoso

L’ex presidente della Federcalcio spagnola (Rfef),, è statodall’Audiencia nacional al pagamento di unadi 10.800per aggressione sessuale, in relazione alalla calciatricedurante la premiazione dei Mondiali femminili di Sydney nell’agosto 2023. La sanzione prevede un versamento di 20al giorno per 18 mesi.è stato invece assolto, insieme agli ex dirigenti Jorge Vilda, Albert Luque e Rubén Rivera, dall’accusa di coercizione per le presunte pressioni esercitate suaffinché minimizzasse l’accaduto. Inoltre, il tribunale ha stabilito il divieto perdi avvicinarsi alla calciatrice in un raggio di 200 metri e di comunicare con lei per un anno. Al tempo il caso aveva scatenato un’ampia reazione pubblica e politica.