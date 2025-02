Oasport.it - Luigi Lodde nuovo dt dello skeet: “Cainero non sembra intenzionata a tornare. Nuovo corso stimolante”

Unciclo per il tiro a volo italiano. Poche settimane fa infatti il veterano della Nazionale azzurraè stato nominatoDirettore Tecnico, sostituendo così Andrea Benelli, il quale già da qualche tempo aveva manifestato la sua volontà di fare un passo indietro dopo i tanti successo ottenuti con il team tricolore.IlDT è stato ospite di Focus – rubrica del canale YouTube di OA Sport condotta da Alice Liverani, in questa occasione affiancata da Michele Cassano – svelando le sue prime impressioni, il suo piano e il suoi progetti futuri, non nascondendo anche alcune indicazioni importanti.In prima battuta, l’ormai ex atleta ha raccontato come si è innamorato del tiro a volo: “Ho scelto lo sport di tiro perché mio padre era un appassionato, veniva dall’attività venatoria per cui pian piano si è avvicinato agli albori del tiro a piattello in Sardegna, io l’ho seguito; poi ha costruito un campo di tiro su cui mi sono allenato fino a ieri e dove spero di poter allenare i nuovi atleti.