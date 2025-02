Lanotiziagiornale.it - L’Ue sotto schiaffo degli Usa rilancia altre sanzioni a Mosca

Leggi su Lanotiziagiornale.it

L’Europa, per quanto difficile se non impossibile, prova a stare col fiato sul collo della Russia. Ieri è arrivato il via libera dei Rappresentanti Permanenti dei 27 Ue (Coreper II) al sedicesimo pacchetto dicontro. L’ok dovrà essere ora formalizzato dal Consiglio Affari Esteri di lunedì prossimo, giorno del terzo anniversario della guerra in Ucraina.Il nuovo pacchetto introduce nuove personalità e entità russe nella blacklist Ue, nuovi divieti all’export verso la Russia nonché il divieto di transazioni con porti e aeroporti in Russia che eludono il tetto massimo del prezzo del petrolio.Nella lista nerainserisce ulteriori 73 imbarcazioni della cosiddetta flotta ombra del Cremlino. Il via libera è arrivato in un momento critico del dossier ucraino e mentre Usa e Russia, a Riad, hanno concordato di ripristinare in futuro le relazioni economiche.