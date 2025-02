Ilrestodelcarlino.it - Lucio Corsi, talento sbocciato in Valmarecchia. Partecipò al Verucchio festival: "Adoro Graziani"

C’è chi lo paragona a Renato Zero. Indubbiamenteè stato tra i protagonisti di Sanremo che più ha catturato l’interesse del pubblico. Il cantautore toscano non ha mai fatto mistero delle sue influenze e in particolare del suo debito verso il cantautore che ha fatto di Novafeltria la sua città elettiva: Ivan, che ad ottobre avrebbe compiuto 80 anni. "Ho scopertoda bambino, grazie a mio padre – ha ammesso– Quella voce mi è entrata nel cuore e non se n’è più andata. Lo". L’influenza dinella sua musica è evidente. "Le canzoni di Ivan, tutte le canzoni, vorrei averle scritte io – dice candidamente – Ma sono felice che le abbia scritte lui, perché è bellissimo sentirlo cantare, scoprire cosa aveva nella testa". Quando ancora non era così famoso, il 28 luglio 2021è stato protagonista di un concerto al