Lucchese - Intanto Mercatino del pesce paga il pullman per Sestri La Racing rilancia | Ancora interessati

La situazione societaria dellaè in continua evoluzione. Dopo le dimissioni, annunciate dal nostro giornale, del presidente Longo da ogni carica, pare esserci un nuovo interessamento dall’Australia da parte della societàCity Group, capeggiata da Justin Davis e da Morris Pagniello. Davis, da noi contattato, ha confermato l’interesse ad acquisire la società rossonera, come già palesato qualche settimana fa – la trattativa non andò a buon fine proprio dopo un incontro tra Pagniello e Longo – . Gli incontri si svolsero alla fine di gennaio e non ci fu l’accordo tra le due società e, quindi, la Sanbabila, dopo questo primo nulla di fatto, ha venduto le proprie quote alla Slt di Sampietro e Bui (che non hanno assolutamente esperienza nel mondo del calcio e che, come prima cosa, non hanno rispettato, per ora, le scadenze con i giocatori e con lo Stato).