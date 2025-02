Liberoquotidiano.it - Luca Nardi, il colpo (assurdo) tra le gambe: Alcaraz fulminato, come reagisce Carlos | Video

Un'ottima partita, nonostante il k.o. al terzo set. A Doha, nel torneo Atp 500,è uscito controcon questo risultato (6-1, 4-6, 6-3) disputando comunque un'ottima partita e regalando spettacolo con una serie di colpi. Una ha portato anche alla reazione dello spagnolo, in particolare quello arrivato in avvio di terzo set durante un turno di servizio di Carlitos. Dopo una risposta a un servizio velenoso, il pesarese non si è lasciato sorprendere dal tentativo di contropiede e per non farsi beffare ha scagliato unin mezzo alle. Nel proseguo dello scambio, il tennista ha poi scagliato una palla ‘morta' a ridosso della rete impedendo il recupero di Carlitos. Un punto ottimo che ha portato ai complimenti di, con l'avversario che gli ha detto "Bravissimo", e con tanto di scambio del cinque.