Oasport.it - Luca Nardi fiducioso: “La partita contro Alcaraz mi sarà molto utile, so cosa mi manca”

Leggi su Oasport.it

ha perso con onore ieri negli ottavi di finale dell’ATP500il n.3 del mondo, Carlos. Lo spagnolo ha prevalso col punteggio di 6-1 4-6 6-3, andando in difficoltà nella fase centrale della seconda frazione e subendo le iniziative di, capace di mettere in mostra un repertorio di colpi notevolissimo.Un match tra due ragazzi che si conoscono già da tempo, essendo coetanei (classe 2003) e affrontatisi nelle categorie giovanili: “Lo conosco da quando eravamogiovani. Il suo punto debole è sempre stata la continuità. Nel secondo set ha giocato da top10, se riuscirà a mantenere quel livello per 2 o 3 ore diventerà sicuramente uno dei tennisti più pericolosi“, ha dichiarato a fine inCarlitos.non può che accogliere con il sorriso queste considerazioni, dovendo però compiere dei passi in avanti per essere all’altezza dei migliori: “LaCarlos mie mi dà tanta fiducia.