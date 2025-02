Biccy.it - Luca Calvani: “Chi sono i miei preferiti del GF e cosa penso di Jessica”

Leggi su Biccy.it

questa settimana ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi dove ha ripercorso la sua avventura al Grande Fratello, reality che ha definito come “una scommessa con me stesso”. “È un esperimento sociale che impone un confronto costante con persone con cui, nella vita reale, sceglieremmo di non interagire. Fuori possiamo decidere chi frequentare econdividere, qui ogni relazione è inevitabile e diventa occasione per esplorare aspetti di noi che solitamente reprimiamo“.ha poi confessato che fra i concorrenti cimolti attori (“e spessoloro stessi inconsapevoli, seguono un’idea, una proiezione di sé“) e gli unici che non recitanoi suoi. “I: Iago, Amanda, Stefania ed Helena. Con loro misempre sentito connesso a un livello più profondo“.