Sport.quotidiano.net - Lube a Padova, basta un punto. È la fase decisiva della stagione. Biancorossi pronti al tour de force

Finalmente Sonepar-. Questa sera alle 20.30, con diretta su Rai Sport, igiocano ala gara che era in calendario come primo turno del girone di ritorno a metà dicembre e rinviata perché Civitanova era in Brasile per il Mondiale. Con la disputa di questo recupero lapotrà cancellare l’asterisco dalla sua classifica e soprattutto, quando restano due giornate, le basterà prendere unper garantirsi matematicamente il terzo posto al termineregular season. Il team di Medei infatti arriva alla gara dopo aver superato 3-1 Taranto e con la bellezza di 42 punti, 6 in più sulla coppia composta da Verona e Piacenza e pertanto è vicinissimo a chiudere sul gradino più basso del podio. Certo è che, finendo dentro le prime quattro, potrà contare sul fattore campo nel primo turno dei playoff.